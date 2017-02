Nächste News: Neues Distillator Album im Anmarsch

Vorherige News: Nu-Nation: Video zu Flies



Face Down Hero: 10 yrs Thrash Metal

Face Down Hero sind zurück. Drei Jahre nach ihrer letzten CD "roduct Of Injustice steht ihr neuestes Werk mit dem Titel False Evidence Appearing Real (VÖ: 21. April 2017) in den Startlöchern.

Quelle: cmm-consulting

0 KommentareLord Obirah

Zur Hauptseite