Am 07. April 2017 erscheint das neue Album Bleed Babylon Bleed der griechischen Epic Doom Metaller Reflection über Pitch Black Records.

Tracklist:

1. Marching To Glory

2. Glorious Victory

3. The Iron Tower

4. Fallen Shadow

5. Takla Makan

6. Time Traveller

7. Stormbringer

8. Ruler Of My Own Land

9. Bleed Babylon Bleed

Quelle: Against PR

0 Kommentare

