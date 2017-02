Nächste News: Albumstream von Murkocet

Antropofagus kehren am 12. Mai 2017 mit ihrem neuen Album Methods Of Resurrection Through Evisceration

Tracklist:

01. Whirlwind Of Initiation

02. Spawn Of Chaos

03. Chants For Abyzou

04. Praise To A Hecatomb

05. Methods Of Resurrection Through Evisceration

06. Omnipotent Annihilation

07. The Abyss (Chapter One)

08. Quintessence Of Suffering

09. Deception Of The Blood

10. Living In Fear (Malevolent Creation Cover)

Quelle: Clawhammer

