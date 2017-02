Nächste News: Neues Album von Buckshot Facelift

Profanity werden am 21.04.2017 ihr neues Album The Art Of Sickness veröffentlichen.

Tracklist:

01. The Great Obstacle

02. Who Leaves Stays

03. Mouth Of Nepotism

04. Recreating Bliss

05. Specific Souls

06. Better Left Alone

Quelle: Apostasy Records

