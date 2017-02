Vorherige News: Video von Achiote: It's A Trap



Vatican: March Of The Kings Cover, Tracklist, Veröffentlichungsdatum

Am 24. März 2017 wird das neue Album March Of The Kings von Vatican auf CD veröffentlicht.

Tracklist:

01. Alive To The Grave

02. Deadly Wind

03. Running

04. Mean Streak

05. Falling From Grace

06. Waysted

07. Fears Garden

08. Die A Heart Attack

09. Corruption

10. Opus #9

Total Playing Time: 39:48 Min

Line-Up:

Brain Mcnasty - Vocals, Bass

Vince Vatican - Guitars

Vic Gribouski - Drums

