Cut Up kündigen neues Album Wherever They May Rot für den 24. März an

Am 24. März werden Cut Up ihr sehnlichst erwartetes zweites Album Wherever They May Rot weltweit über Metal Blade Records veröffentlichen! Lasst euch von den Schweden den Kopf abschrauben, indem ihr auf metalblade.com/cutup klickt, denn dort könnt ihr euch die erste Single, gleichzeitig der Albumopener, 'From Ear To Ear' anhören!

Tracklist:

01. From Ear to Ear

02. Necrophagic Madness

03. Behead the Dead

04. Wherever They May Rot

05. Vermin Funeral

06. By Hatred Bound

07. Psychosurgery

08. In the Aftermath

09. Master Dissector

10. Cranium Crusher

11. Raped by the Blade

Quelle: Metal Blade

