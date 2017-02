Nächste News: Cosmic Scavenger Video von Kreyskull

Bloodbound: Battle In The Sky Videoclip

Die schwedischen Power Metaller Bloodbound sind am 24. Februar mit ihrem brandneuen Studioalbum War Of Dragons zur Stelle. Zum als erste Single ausgekoppelten "Battle In The Sky" ist nun auch ein Videoclip online.

Quelle: AFM Records

