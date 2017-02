Nächste News: Antropomorphia veröffentlichen neue Single Crown Ov The Dead

Heroic aus Ungarn haben ihr zweites Album Barbar im Gepäck und präsentieren euch das komplette Album im Stream.

Tracklist:

01. Pagan Empire

02. The Blacksmith

03. Remains Of You

04. Your Archaic Self

05. Brethren Fight

06. Lifeless Tundra

07. Impending From The East

08. Barbar Himnusz

09. Vertöl Arado Biborfolyok

10. Bloodswamp

Quelle: Against PR

