Nächste News: Album und Stream von Heroic

Vorherige News: The Flood Video von Wolfheart



Desecrate The Faith streamen Sacrilege Reborn

Hört euch den eneunDesecrate The Faith Song "Sacrilege Reborn" an. Der Track stammt vom kommenden Album Unholy Infestation, das am 03.03.2017 erscheint.

Quelle: Clawhammer

0 KommentareLord Obirah

Zur Hauptseite