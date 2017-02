Vorherige News: Lyric Video von Gutted: Into Oblivion / Atrophied Existence



Am 17. März 2017 wird das Album Black Book: Chapter One von Angel Martyr auf CD veröffentlicht.

Tracklist:

1. Obsequies

2. They. ... Among Us

3. Victims

4. Eric The Conqueror

5. Midnight Traveller

6. Turn On The Fire

7. Pirate Song

8. On The Divine Battlefield

9. Angel Martyr

Total Playing Time: 58:08 Min

Line Up

Tiziano Sbaragli - Voice And Guitar

Dario Rosteni - Bass

Francesco Taddei - Drums

Quelle: Pure Steel Records

