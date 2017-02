Nächste News: Emerald: Reckoning Day Cover, Tracklist, Veröffentlichungsdatum

Life Of Agony haben die Arbeiten an ihrem neuen Album A Place Where There's No More Pain abgeschlossen. Die Scheibe erscheint am 28.04.2017 über Naplam Records. Vorab kann man sich schon den Titeltrack anhören.

Tracklist:

01. Meet My Maker

02. Right This Wrong

03. A Place Where There's No More Pain

04. Dead Speak Kindly

05. A New Low

06. World Gone Mad

07. Bag Of Bones

08. Walking Catastrophe

09. Song For The Abused

10. Little Spots Of You

Quelle: Napalm Records

