Spitefuel: Second To None Album erscheint am 7. April

Das kommende Spitefuel Album, welches den Namen Second To None trägt, wird am 7. April über MDD Records veröffentlicht. Die Band veröffentlicht außerdem das Coverartwork, für welches sich Travis Smith (Nevermore, Iced Earth, Opeth) verantwortlich zeigt. Das Album wird bei einer Gesamtspielzeit von gut 45 Minuten 11 Songs erstklassigen Heavy Rock enthalten, und in einem edlen DigiPak erhältlich sein.

Aufgenommen und Produziert wurde das Debüt Album im Troisdorfer Gernhart Studio (Tankard, Destruction, Suidakra) unter der Leitung von Martin Buchwalter.

Quelle: MDD Records

0 Kommentare

