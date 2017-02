Nächste News: Nailed To Obscurity: Video zu Protean

Kolony Records wuchten am 14.04.2017 das neue Fractal Universe Album Engram Of Decline in die Verkaufsregale.

Tracklist:

01. Premiss To Reality

02. Sons Of Ignorance

03. Scar Legacy Of Hatred

04. Parricidal Ghosts

05. Venomous Coils Of A Holy Fallacy

06. Backworldsmen

07. A Name To Deny

08. Narcissistic Loop

09. Decline

10. Collective Engram

Quelle: Kolony Records

