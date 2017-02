Nächste News: Memento Mori Video von Aephanemer

Vorherige News: Neues Album von Immortal Machinery



Mammoth Mammoth wrden am 28.04.2017 ihr neues Langeisen Mount The Mountain über Napalm Records veröffentlichen.

Tracklist:

01. Mount The Mountain

02. Spellbound

03. Hole In The Head

04. Kickin’ My Dog

05. Procrastination

06. Sleep Walker

07. Epitome

08. Hard Way Down

09. Wild And Dead

10. Cold Liquor

11. I Cant Get You Out Of My Head ( Bonus Track )

Quelle: Napalm Records

0 KommentareLord Obirah

Zur Hauptseite