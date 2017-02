Nächste News: Neues Album und neuer Song von Lantern

Danko Jones: Neue Single My Little RnR erhältlich

Endlich neues Futter von Kanadas Rock-Heroen Danko Jones: Ab sofort ist die Single "My Little RnR" erhältlich, die schon mal einen ersten Vorgeschmack auf das am 03.03. erscheinende Album Wild Cat gibt.

Quelle: AFM Records

