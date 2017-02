Nächste News: Albumstream von Torrefy

The Moth Gatherer werden am 31.03.2017 eine neue EP namens The Comfortable Low auf den Markt bringen.

Tracklist:

1. This Providence of Bones (feat. Dennis Lyxzen)

2. Still Life Slumbers Here (feat. Fred Burman)

Quelle: Agonia Records

