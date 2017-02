Nächste News: Fünftes Album von Aborted Fetus

Vorgeschmack von Morta Skuld: Breathe In The Black

Die frisch wiederbelebten US Death Metal Maestros Morta Skuld gehen mit ihrem ersten full-length Album seit ‘Surface' (1997) an den Start. Mit dem Titel Wounds Deeper Than Time, hat sich die Band wieder mit ihrem original Label, Peaceville Records zusammengetan.

Eine erste Hörprobe für die Öffentlichkeit gibt es mit "Breathe In The Black".

Quelle: cmm-consulting

0 KommentareLord Obirah

