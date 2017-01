Vorherige News: Tengger Cavalry covern Rammstein



Thrash Bombz: Master Of The Dead Cover, Tracklist, Veröffentlichungsdatum

Am 03. März 2017 wird das Album Master Of The Dead von Thrash Bombz auf CD veröffentlicht.

Tracklist:

01. Condemned To Kill Again

02. Ritual Violence

03. Master Of The Dead

04. Curse Of The Priest

05. Black Steel

06. Taken By Force

07. Evil Witches

08. Evoking The Ghost

09. The Avenger

10. Call Of Death

Total Playing Time: 53:11 Min

Line-Up:

Giuseppe "Ur" Peri - Rhythm Guitar

Salvatore "Skizzo" Li Causi - Lead Guitar

Tony "Stormer" Frenda - Vocals

Salvatore "Trronu" Morreale - Drums

Angelo "Destruktor" Bissanti (Only On This Cd) - Bass And Backing Vocals

