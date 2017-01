Nächste News: Tengger Cavalry covern Rammstein

Am 01.03.2017 werden Bear Mace ihr Debüt Butchering The Colossus veröffentlichen. Den Song "I Bleed For Vengeance" kann man sich bereits jetzt anhören.

Tracklist:

1. Death Of A Constellation

2. Cyclone Of Shrapnel

3. I Bleed For Vengeance

4. Butchering The Colossus

5. Leave Nothing Here Alive

6. Lord Devourer Of The Dead

7. Wheel Of Despair

8. Anguirus The Destroyer

Quelle: Clawhammer

0 KommentareLord Obirah

