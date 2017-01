Nächste News: Rise To Fall: Video zu The Refuge

Allegaeon veröffentlichen Video zu Of Mind and Matrix

Seit Veröffentlichung ihres aktuellen Albums 'Proponent for Sentience' letzten September, haben Allegaeon die Bühne unter anderem mit Black Sabbath, Disturbed, Megadeth und vielen mehr beim 'Ozzfest Meets Knotfest' geteilt und darüber hinaus ihre Labelmates von Battlecross und Necromancing The Stone bei der 'Winter Warriors Tour' begleitet. Heute veröffentlicht die Band ein neues Video zu "Of Mind and Matrix". Gefilmt, editiert und animiert wurde das Ganze von Nick Hipa (Wovenwar).

