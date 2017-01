Nächste News: Satan Worship: I'm The Devil Cover, Tracklist, Veröffentlichungsdatum

Die NWoBHM Band Sacrilege hat ein Video zu "Lies" veröffentlicht. Der Song wird auf dem kommenden neuen Album The Court Of The Insane der Band zu hören sein. Diese Version wurde extra für das Video aufgenommen, eine andere Version des Songs wird sich auf dem Album befinden.

Quelle: Pure Steel Records

0 KommentareLord Obirah

