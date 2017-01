Vorherige News: Thormesis: Walheelas Fährte Video & Album Details



In dieser Woche erscheint das The Longed-For Reckoning betitelte, zweite Album von Fall Of Carthage! Wer sich vorab einen Eindruck des fast 60minütigen Silberlings machen will, hat jetzt die Möglichkeit das komplette Album in Zusammenarbeit mit Dark Art Conspiracy bis zum Wochenende im Vorab Stream zu hören!

