Single von Wretch: The Final Stand

Die US-Metaller Wretch veröffentlichen die Single "The Final Stand" aus dem Album The Hunt, das am 24.02.2017 über Pure Steel Records erscheint.

Quelle: Pure Steel Records

0 Kommentare

