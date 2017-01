Vorherige News: Debüt von The Crawling



Woe To The Vanquished heißt das neue Warbringer Album, das am 31.03.2017 über Napalm Records veröffentlicht wird. Vorab kann man sich das Video zu "Silhouettes " zu Gemüte führen.

Tracklist:

01. Silhouettes

02. Woe To The Vanquished

03. Remain Violent

04. Shellfire

05. Descending Blade

06. Spectral Asylum

07. Divinity Of Flesh

08. When The Guns Fell Silent

Quelle: Napalm Records

0 KommentareLord Obirah

Zur Hauptseite