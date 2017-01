Nächste News: Album und Video von Warbringer

Am 07. April 2017 werden The Crawling ihr Album Anatomy Of Loss veröffentlichen.

Tracklist:

1. An Immaculate Deception

2. Poison Orange

3. Acid On My Skin

4. All Our Failings

5. The Right To Crawl

6. Violence Vanity and Neglect

7. Catatonic

Quelle: Future PR

