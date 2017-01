Nächste News: Fall Of Carthage: komplettes Album vorab im Stream

Thormesis veröffentlichen ihr neues Album Trümmerfarben am 10. Februar über MDD Records. Mit "Walheelas Fährte" wurde nun ein erster Song des Albums in Form eines Lyric Videos bei Youtube veröffentlicht, für welches sich Hammerfilms verantwortlich zeigt.

Das Album wird 9 Tracks bei einer Spielzeit von 48 Minuten enthalten und als edles DigiPak veröffentlicht. Die finale Tracklist findet ihr anbei.

Aufgenommen und Produziert hat die Band den Longplayer in Eigenregie. Anlässlich der Albumveröffentlichung werden am ersten Februar Wochenende zwei spezielle Release Shows stattfinden.

Tracklist:

1. Intro - Aetas Nova

2. Trümmerfarben

3. Waheelas Fährte

4. Lodernd Flammen

5. Die Klagen Der Einöde

6. Verblasst

7. In Stille Wachen Die Toten

8. Im Herbst Trugen Sie Mich Fort

9. Outro - Vale

Quelle: MDD Records

