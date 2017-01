Nächste News: Thormesis: Walheelas Fährte Video & Album Details

Am 24. Februar kehren Antropomorphia mit ihrer neusten Sammlung von obszönen Hymnen namens Sermon Ov Wrath zurück! Den Titeltrack könnt ihr euch derweil schon bei Metal Blade anhören.

Tracklist:

01. Sermon Ov Wrath

02. Suspiria De Profundis

03. Murmur Ov The Dead

04. Ad Me Venite Mortui

05. Crown Ov The Dead

06. Sinful Rapture

07. Within Her Pale Tomb Ov Putrid Lust

08. The Blistering Splendour Ov Darkness

09. In Bestial Decadence

Quelle: Metal Blade

0 KommentareLord Obirah

