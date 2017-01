Vorherige News: Xandria: Video zu Call Of Destiny



Armored Saint veröffentlichen neues Live-Video zu March Of The Saint

Am 24. Februar erscheint das neue Armored Saint Livealbum mit dem Titel Carpe Noctum. Die Band gilt nach Touren mit Metallica, Whitesnake, Alice Cooper, Scorpions und vielen anderen seit ihrer Gründung in den 80ern als starker Liveact - nicht nur in ihrer Heimat Los Angeles, sondern weltweit. Leider gab es bislang nur ein Tondokument, das Zeugnis davon ablegt - 'Saints Will Conquer' von 1989. Mit Carpe Noctum, das 2015 in Wacken und bei einer Headlinershow in Aschaffenburg aufgenommen wurde, ändert sich das jetzt.

Ein Preview von Carpe Noctum, das Video zu "March Of The Saint" aus Aschaffenburg, das von Oliver "Bomber" Barth gefilmt wurde, könnt ihr ab sofort anschauen.

Quelle: Metal Blade

