Borealis veröffentlichen World Of Silence MMXVII am 27. Januar

Die kanadischen Prog Power Metaller Borealis arbeiten ihre Vergangenheit auf: Am 27. Januar 2017 veröffentlicht die Truppe um Sänger/Gitarrist Matt Marinelli eine komplett neu aufgenommene Version ihres ursprünglich 2008 in Eigenregie erschienenen Debütalbums. Und so wird aus World Of Silence nun World Of Silence MMXVII.

Einen Vorschmack gibt es in Form des Songs "Midnight City".

Quelle: AFM Records

