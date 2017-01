Vorherige News: Video von Demon Head: Gallow's Omen



Pyogenesis: Every Man For Himself ... And God Against All - der epische neue Clip

Pyogenesis veröffentlichen den neuen Videoclip zu "Every Man For Himself ... And God Against All", der ersten Single vom neuen Album A Kingdom To Disappear, welches ab dem 24.02. überall erhältlich sein wird.

Quelle: AFM Records

0 KommentareLord Obirah

