Firewind stellen neuen Track Back On The Throne vor

Die Power Metal-Meister Firewind präsentieren einen weiteren Song vom neuen Album Immortals (das am 20. Januar erscheinen wird).

"Back On The Throne" ist nach "Hands Of Time" und dem offiziellen Videoclip zu "Ode To Leonidas" bereits der dritte Vorgeschmack auf ein großartiges neues Werk der Band um Gitarrist Gus G.

Quelle: AFM Records

0 Kommentare

