Die Death Doomster Tethra posten ein Lyric Video zu "The Groundfeeder". Der Track stammt vom kommenden Album Like Crows For The Earth, das am 11.02.2017 erscheint.

Quelle: Sliptrick Records

0 KommentareLord Obirah

