Am 27.01.2017 erscheint das Segregates Debütalbum Burston. Die Tracklist liest sich wie folgt:

Tracklist:

01. Segregates

02. Rock 'n' Roll

03. Living Nightmare

04. Miss 'b' Havin'

05. Let Battle Commence

06. Traitor Collaborator

07. Sweet Vengeance

08. Step Aside

09. No Regrets

10. Turn It Loose

11. Riding With The Driver

Quelle: Glass Onyon PR

0 Kommentare

