Die Brutal / Technical Deather Obsolete Incarnation werden am 27.01.2017 über Rising Nemesis Records ihre EP Eradication Of Society an den Mann bringen.

Tracklist:

1. Suffocate Humanity

2. Limbus

3. The Faceless

4. Interlude

5. Of Blood and Salvation

6. Witch Hunt

Quelle: Obsolete Incarnation

0 Kommentare

