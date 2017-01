Nächste News: Neuer Song von Aborym

Vorherige News: Pyogenesis präsentieren ersten Song des kommenden Albums



Neuer Song von In Thousand Lakes

Am 20.02.2017 erscheint das neue In Thousand Lakes Album Age Of Decay. Bereits jetzt kann man sich den Track "Death Train" anhören.

Quelle: Izkar Produccinoes

0 KommentareLord Obirah

Zur Hauptseite