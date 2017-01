Nächste News: Neuer Song von In Thousand Lakes

Mit "Blaze, My Nothern Flame" geben Pyogenesis nur eineinhalb Jahre nach ihrem starken Comeback in Form von A Century In The Curse Of Time einen ersten Vorgeschmack auf ihr am 24.02. erscheinenden neues Album A Kingdom To Disappear.

Quelle: AFM Records

0 KommentareLord Obirah

