Am 27. Januar erscheint das zweite Fall Of Carthage Album The Longed-For Reckoning bei MDD Records.

Auf 16 Songs mit einer Spielzeit von fast einer Stunde erwartet den Hörer ein kreativer Schmelztiegel modernen Metals, der auch vor Überschreitungen von Genre Grenzen nicht halt macht. Als Vorgeschmack hat die Band ein Videoclip zum Opener "Fast Forward" veröffentlicht, der u.a. auf dem MDD Youtube Kanal verfügbar ist. Ab sofort ist das Album außerdem als PreOrder zum Special Preis im MDD Shop erhältlich.

Produziert wurde The Longed-For Reckoning im Gernhart Studio in Troisdorf, wo u.a. schon das Debüt und Alben von Tankard, Destruction und Suidakra ageschmiedet wurden. Die Vollständige Tracklist des Fall Of Carthage Zweitlingswerkes findet ihr anbei.

Tracklist:

01. Fast Forward

02. Dust And Dirt

03. Sick Intentions

04. They're Alive

05. Swept To The Edge

06. Complete

07. For The Soul To Save

08. Whodini Peckawood

09. Suffer The Pain

10. Down Like Honey

11. Tapeworms

12. Paint It White

13. Bury The Crisis

14. Puerile Scumbag

15. Turning Point

16. Black December

Quelle: MDD Records

