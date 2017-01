Nächste News: Single von Bonafide: Smoke & Fire

Hate Unbound werden am 13.01.2017 ihr Album Plague veröffentlichen.

Tracklist:

01. Baptized in Lies

02. Cut

03. Suffering

04. Burn Your Idols

05. Soiled

06. Puncture

07. Plague

08. I, Martyr

09. Grey Skies

10. The Fallen

Quelle: Inverse Records

0 Kommentare

