Das portugiesisches Death Metal Trio Pestifer wird am 14. Februar 2017 sein Debütlbum Execration Diatribes veröffentlichen. Vorab kann man sich den Song "Mars Exult" anhören.

Tracklist:

1. March Of The Dead Orchestra

2. Mars Exult

3. Brutal Eruption Of Chaos

4. Dark Dimensions

5. Enslavement Of God

6. Awaken By Death

7. Nothing Remains

8. Riding The Storms Of Hate MMXVI

9. Confront Death

Quelle: Clawhammer

Lord Obirah

