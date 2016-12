Vorherige News: Nailed To Obscurity: Devoid online



Starlight Single von Savior From Anger

Ein besonderes Schmankerl haben sich Savior From Anger ausgedacht. Als kleines Dankeschön an alle Fans wird "Starlight" vom starken aktuellen Album Temple Of Judgment als spezielle Weihnachtssingle ausgekoppelt.

Quelle: Pure Steel Records

