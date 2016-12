Vorherige News: Heaven's Guardian: Offizielles Video Strength veröffentlicht



Am 17. Februar 2017 wird das Album Eradicate... Annihilate... Exterminate von Ravager auf CD veröffentlicht.

Tracklist:

01. Burn The Cross

02. Deathbringer

03. Human Sacrifice

04. War Without End

05. The Walking Dead

06. Superior Forces

07. Unknown Dreams

08. Trapped Inside

09. Dr. Mad

10. Alarm Clock Terror

Line-Up:

Philip Herbst - Vocals

Marcel Lehr - Gitarre

Dario Rosenberg - Gitarre

Justus Mahler - Bass

Andre Sawade - Drums

