Nächste News: Lyric Video von Edenbridge: Shiantara

Vorherige News: Omnisight streamen Titeltrack ihrer EP Power Of One



Mors Principium Est: Neues Video zu Reclaim The Sun

Mors Principium Est veröffentlichen "Reclaim The Sun" als ersten Song und Video von ihrem neuen Album Embers Of A Dying World, das am 10. Februar 2017 erscheinen wird.

Quelle: AFM Records

0 KommentareLord Obirah

Zur Hauptseite