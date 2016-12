Nächste News: Trollfest: Video zu Steel Sarah

Vorherige News: Majesty: Die Like Kings Lyric Video online



Ex Deo: Erster Einblick ins neue Album The Immortal Wars

Ex Deo präsentieren mit "The Rise Of Hannibal" den ersten Auszug aus ihrem kommenden Album The Immortal Wars, das am 24.02.2017 erscheint.

Quelle: Napalm Records

0 KommentareLord Obirah

Zur Hauptseite