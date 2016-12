Nächste News: Blast Off: Video zu Magnicide

Die finnischen Melodic Death Metaller Noewn haben ihr neues Album Peace With Dead herausgebracht. Passend dazu erscheint die Single "The Lost Fire".

Tracklist:

1. Intro III

2. When Death Arrives

3. In Death We Shine

4. The Lost Fire

5. The Gracious Farewell

6. Yearning

7. Peace With Death

8. Choices

9. Nothing To Forgive

Quelle: Musica Production

