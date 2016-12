Nächste News: Lyric Video von Grave Digger

In dieser Woche wird das zweite Realms Of Odoric Album Second Age veröffentlicht. Musiker und Komponist Arkadius Antonik (Suidakra) sowie Künstler und Illustrator Kris Verwimp (Marduk, Manegarm, Thyrfing) haben mit ihrer einzigartigen Kombination von Musik und Illustration ein weiteres Kapitel des Fantasy Epos zum Leben erweckt.

Mit "The Last Embrace" veröffentlichen sie einen Titel, der am 25. Oktober in Budapest zusammen mit dem Budapest Film Orchester aufgenommen und produziert wurde.

Erstmals in der Geschichte des Projekts wurde ein Album mit Gastmusikern aus aller Welt und zwei umfangreichen Orchesteraufnahmen umgesetzt.

Second Age enthält 18 Kompositionen bei einer Spielzeit von 44 Minuten. Das Album ist nicht im regulären Handel, sondern nur im MDD Shop, in verschiedenen Editionen, u.a. zusammen mit einem 80 seitigen A4 Buch mit Illustrationen Verwimps welches die Geschichte des zweiten Zeitalters des Odoric erzählt, zu beziehen.

Quelle: MDD Records

