Crystal Viper: Videoclip zur neuen Single The Witch Is Back online

Die polnische Heavy Metal-Band Crystal Viper hat soeben mit "The Witch Is Back" den ersten Vorboten zum kommenden Album Queen Of The Witches (erscheint am 17.02.) losgelassen. Das Video zum Song wurde von Grupa13 Production House (Kreator, Behemoth and Amon Amarth) erstellt.

Quelle: AFM Records

0 Kommentare

