Das Debütalbum Ouija (VÖ: 10.02.2017) der obskuren Dead Witches ist voll mit doomigen Slow Grooves, okkultem Riffing und dem klassischen Doom-Drumming des großartigen Mark Greening (ehemals Electric Wizard, Ramesses, With The Dead) welches auf die warmen Gesangsmelodien von Virginia Monti (Psychedelic Witchcraft) trifft.

33 Minuten unveröffentlichen Materials - verpackt in 6 Stücke - finden sich auf dem Album wieder und die Trackliste lautet wie folgt:

I. Intro

II. Dead

III. Drawning Down The Moon

IV. Ouija

V. Mind Funeral

VI. A World Of Darkness

Aufgenommen wurde im Oktober in den Chuckalumba Studios (Dorset, UK) in dem Electric Wizard auch "Dopethrone" aufgenommen hat. Produziert wurde von der Band selbst und John Stephens. Das Artwork stammt von Goatess Doomwych.

Quelle: Gordeon Music

