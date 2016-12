Nächste News: Nocte Obducta: neues Album im Frühjahr 2017

Wrath From Above streamen Prevail

Die Brutal Black Deather Wrath From Above stellen de neuen Song "Prevail" vom kommenden Debüt Beyond Ruthless Cold (VÖ: 03.02.2017) vor.

Quelle: Apathia Records

0 Kommentare

