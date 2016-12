Nächste News: Lyric Video von Onydia: Dyaphany

Anaal Nathrakh zeigen Video zu We Will Fucking Kill You

Im Oktober erschien Anaal Nathrakhs neuntes Album The Whole Of The Law via Metal Blade Records. Heute stellt das Duo ein Video zum Song "We Will Fucking Kill You" vor, bei dem die Widow Brothers (widowbrothers.com) Regie führten.

Quelle: Metal Blade

